Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Экономия при брони: -26,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,72
Экономия при брони: -5,15 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,78
Экономия при брони: -0,67 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,08
Экономия при брони: -14,24 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,79
Экономия при брони: -12,67 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,97
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Экономия при брони: -26,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,83
Экономия при брони: -9,99 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,46
Экономия при брони: -25,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,13
Экономия при брони: -17,51 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"