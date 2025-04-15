Львов (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,39
Экономия при брони: -27,39 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,79
Экономия при брони: -12,34 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,54
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,38
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"