Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,92
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,73
Экономия при брони: -22,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,96
Экономия при брони: -25,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,48
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,01
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,38
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,77
Экономия при брони: -16,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,63
Экономия при брони: -27,80 грн