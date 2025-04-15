Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,36
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,93
Экономия при брони: -6,90 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,40
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,08
Экономия при брони: -5,32 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,78
Экономия при брони: -1,33 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,47
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,13
Экономия при брони: -32,05 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,80
Экономия при брони: -18,54 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30 грн