Днепр (адрес не указан)
Доступно в 274 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,54
Экономия при брони: -9,73 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,28
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,60
Экономия при брони: -17,45 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,40
Экономия при брони: -26,50 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,60
Экономия при брони: -0,70 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,93
Экономия при брони: -6,11 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,48
Экономия при брони: -9,06 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,80
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,49
Экономия при брони: -4,95 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,77
Экономия при брони: -7,65 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,46
Экономия при брони: -17,89 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,69
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,01
Экономия при брони: -14,80 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,56
Экономия при брони: -17,20 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"