Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,22
Экономия при брони: -16,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,12
Экономия при брони: -17,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,74
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,07
Экономия при брони: -35,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,40
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,54
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,49
Экономия при брони: -20,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,49
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,09
Экономия при брони: -11,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Квертин таблетки жевательные 40 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,30
Экономия при брони: -12,30 грн