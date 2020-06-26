Во время тяжелого воспаления легких, вызванного пневмококками, существует вероятность, что препарат не даст оптимального терапевтического эффекта.

Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут требовать комбинированной терапии.

Тендинит и разрывы сухожилий

При лечении хинолонами возможно возникновение тенденита, которое может приводить к разрыву сухожилий, включая ахиллово. Риск тендинита и разрыва сухожилия увеличиваются у больных пожилого возраста и, принимающих кортикостероиды. Поэтому необходим контроль за состоянием таких больных, если им назначен левофлоксацин. И необходима консультация врача, при появлении у них симптомов тендинита. При подозрении на тендинит терапию препаратом следует немедленно прекратить и начать необходимое лечение (например, обеспечить иммобилизацию сухожилия).

Заболевания, вызванные Clostridium difficile

Диарея, особенно тяжелая, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения препаратом может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. При подозрении на псевдомембранозный колит следует немедленно прекратить применение препарата, и приступить к поддерживающей терапии, а в случае необходимости - специфической терапии (например пероральному применению ванкомицина). Средства, замедляющие моторику кишечника, противопоказаны в данной клинической ситуации.

Пациенты со склонностью к судорогам

Препарат противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и другие хинолоны, левофлоксацин следует применять с крайней осторожностью склонным к судорогам пациентам, таким как больные с поражениями ЦНС, в случае одновременного леченя фенбуфеном и подобными ему НПВП или препаратами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). При возникновении судорг терапию левофлоксацином необходимо прекратить.

Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

У пациентов с латентностью или имеющимися дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы наблюдается склонность к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, и поэтому им следует с осторожностью применять левофлоксацин.

Пациенты с почечной недостаточностью

Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, необходима коррекция дозы у пациентов с нарущением функции почек (почечной недостаточностью), (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности)

Иногда левофлоксацин может вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек вплоть до анафилактического шока) после применения начальной дозы (см. раздел «Побочные реакции»). В этом случае пациентам следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу.

Гипогликемия

При применении хинолонов, особенно у пациентов с сахарным диабетом, одновременно принимающих пероральные гипогликемические средства (например, глибенкламид) или инсулин, сообщалось о случаях гипогликемиии. У больных сахарным диабетом необходимо контролировать уровень глюкозы в крови. (см. раздел «Побочные реакции»).

Профилактика фотосенсибилизации

Хотя фотосенсибилизация возникает крайне редко при приеме левофлоксацина, для предупреждения ее развития пациентам не рекомендуется находиться под воздействием прямого солнечного света или искусственного УФ-излучения (например, лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярия).

Пациенты, принимавшие антагонисты витамина К

Из-за возможного повышения показателей анализов коагуляции (протромбинового времени (ПТВ) / международного нормализованного отношения (МНО) и/или возможного кровотечения у пациентов, принимавших левофлоксацин в сочетании с антагонистом витамина К (например варфарином), следует осуществлять контроль за показателями коагуляционных тестов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий »).

Психотические реакции

Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. В редких случаях такие реакции прогрессировали вплоть до возникновения суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда даже после приема одной дозы левофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). В случае, если у пациента возникают указанные реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.

Удлинение интервала Q-T

Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала Q-T, такими как:

врожденный синдром удлинения интервала Q-T;

при одновременном применение лекарственных средств, способных удлинять интервал Q-T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды);

не скорригированный водно-электролитный баланс (например гипокалиемия, гипомагниемия);

пожилой возраст;

заболевания сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) (см. разделы «Способ применения и дозы» ( «Пациенты пожилого возраста»), «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий", "Побочные реакции», «Передозировка» ).

Периферическая нейропатия

Сообщалось о сенсорной или моторносенсорной периферической нейропатии, которая быстро возникает у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, с целью предупреждения развития необратимого состояния.

Опиаты

У пациентов, принимающих левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. И возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты с помощью специфических методов.

Гепатобилиарные нарушения

При приеме левофлоксацина сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до развития жизнеугрожающей печеночной недостаточности, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует прекратить лечение и обратиться к врачу при возникновении указанных признаков и симптомов заболевания печени, таких как анорексия, желтуха, темный цвет мочи, зуд или боль в области живота.