Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets) (173137) - инструкция по применению ATC-классификация
Абифлокс ® таблетки инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Показания
- Противопоказания
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Дети
- Особенности применения
- Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Фармакологические свойства
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: levofloxacin;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит левофлоксацина гемигидрата эквивалентно левофлоксацину 250 мг или 500 мг
Вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза, целлюлоза микрокристаллическая (РН 101), гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микрокристаллическая (РН 102), магния стеарат покрытие Opadry® 03B84851: гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид (Е171) полиэтиленгликоль 400, тальк, железа оксид желтый (Е 172), железа оксид красный (Е 172)
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства группы хинолонов. Фторхинолоны. Левофлоксацин. Код АТС J01M A12
Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания легкой или умеренной степени тяжести у взрослых, вызванные микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину: острый синусит, обострение хронического бронхита, внегоспитальная пневмония, осложненные и неосложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), инфекции кожи и мягких тканей, хронический бактериальный простатит .
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам или к любому из компонентов препарата; эпилепсия; больные с жалобами на побочные реакции со стороны сухожилий после предварительного применения хинолонов.
Способ применения и дозы
Препарат следует принимать 1 или 2 раза в сутки. Доза зависит от типа и тяжести инфекции. Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Рекомендовано продолжать лечение препаратом минимум в течение 48-72 часов после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, независимо от приема пищи.
Таблица 1
Дозирование для пациентов с нормальной функцией почек (клиренс креатинина более 50 мл/мин)
|Показания
|Суточная доза
|Количество
приемов в сутки
|Продолжительность лечения
|Острый синусит
|500 мг
|1 раз
|10-14 дней
|Обострение хронического бронхита
|250-500 мг
|1 раз
|7-10 дней
|Внегоспитальная
пневмония
|500-1000 мг
|1-2 раза
|7-14 дней
|Неосложненные инфекции
мочевыводящих путей
|250 мг
|1 раз
|3 дня
|Хронический
бактериальный простатит
|500 мг
|1 раз
|28 дней
|Осложненные инфекции
мочевыводящих путей,
в т.ч. пиелонефрит
|250 мг
|1 раз
|7-10 дней
|Инфекции кожи и мягких
тканей
|250-1000 мг
|1-2 раза
|7-14 дней
Таблица 2
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина менее 50 мл/мин
|Клиренс креатинина
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|50-20 мл/мин
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|Первая доза: 250 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
Первая доза: 500 мг Следующие: 250 мг/24 ч
Первая доза: 500 мг Следующие: 250 мг/12ч
|19-10 мл/мин
|Первая доза: 250 мг
Следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/12ч
|<10 мл/мин (а также
при гемодиализе и
ХАПД 1)
|Первая доза: 250 мг
Следующие: 125 мг/48 ч
|Первая доза: 500 мг,
Следующие: 125 мг/24 ч
|Первая доза: 500 мг
Следующие: 125 мг/24 ч
1 После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительные дозы не требуются.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией печени. Коррекция дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени и выводится преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: микозы (и пролиферация других резистентных микроорганизмов).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок (см. раздел «Особенности применения»), гиперчувствительность (см. раздел «Особенности применения»). Анафилактические и анафилактоидные реакции иногда могут возникать после приема первой дозы.
Метаболические нарушения: анорексия, гипогликемия, особенно у пациентов, больных сахарным диабетом (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны психики: бессонница, нервозность, психические расстройства, депрессия, спутанность сознания, тревожность, возбуждение, беспокойство, психотические реакции с саморазрушающим поведением, включая суицидальную направленность мышления или действий (см. раздел «Особенности применения»), галлюцинации.
Со стороны нервной системы: головокружение, головные боли, сонливость, судороги, тремор, парестезии, сенсорная или сенсомоторная периферическая нейропатия, дисгевзия (субъективное расстройство вкуса) включая агевзию (потерю вкуса), паросмия (нарушение обоняния), включая аносмию (отсутствие обоняния).
Со стороны органа зрения: зрительные нарушения.
Со стороны органов слуха: вертиго, нарушение слуха, шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипотензия, удлинение интервала Q-T на ЭКГ (см. раздел «Особенности применения», «Передозировка»).
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм, диспноэ, аллергический пневмонит.
Со стороны пищеварительного тракта: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспепсия, вздутие живота, запоры, геморрагическая диарея, что в редких случаях может свидетельствовать о энтероколите, включая псевдомембранозный колит.
Со стороны печени: повышение активности печеночных ферментов (АлАТ/АсАТ, щелочной фосфатазы, ГГТП), билирубина крови, гепатит, желтуха и тяжелое поражение печени, включая острую печеночную недостаточность, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями (см. раздел «Особенности применения »).
Со стороны кожи и подкожных тканей: высыпания на коже, зуд, крапивница, ангионевротический отек, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, экссудативная мультиформная эритема, гипергидроз.
Побочные реакции на коже и слизистых могут возникать после приема первой дозы.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: поражение сухожилий (см. раздел «Особенности применения»), в том числе их воспаление (тендинит; например, ахиллова сухожилия); артралгия; миалгия; разрыв сухожилия (см. раздел «Особенности применения»). Эта побочное действие может проявиться в течение 48 ч от начала лечения и поразить ахиллово сухожилие обеих ног. Возможна мышечная слабость, которая приобретает особое значение для больных тяжелой миастенией gravis; поражения мышц (рабдомиолиз).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: повышенные показатели креатинина в плазме крови, острая почечная недостаточность (например, вследствие интерстициального нефрита).
Общие расстройства: астения, пирексия, боль (включая боль в спине, груди и конечностях).
Другие нежелательные реакции: экстрапирамидные симптомы и расстройства координации движений, гиперсенситивный васкулит, приступы порфирии у больных, страдающих порфирией.
Дети
Применение препарата противопоказано детям до 18 лет, учитывая вероятность поражения суставного хряща.
Особенности применения
Во время тяжелого воспаления легких, вызванного пневмококками, существует вероятность, что препарат не даст оптимального терапевтического эффекта.
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут требовать комбинированной терапии.
Тендинит и разрывы сухожилий
При лечении хинолонами возможно возникновение тенденита, которое может приводить к разрыву сухожилий, включая ахиллово. Риск тендинита и разрыва сухожилия увеличиваются у больных пожилого возраста и, принимающих кортикостероиды. Поэтому необходим контроль за состоянием таких больных, если им назначен левофлоксацин. И необходима консультация врача, при появлении у них симптомов тендинита. При подозрении на тендинит терапию препаратом следует немедленно прекратить и начать необходимое лечение (например, обеспечить иммобилизацию сухожилия).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile
Диарея, особенно тяжелая, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения препаратом может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которой является псевдомембранозный колит. При подозрении на псевдомембранозный колит следует немедленно прекратить применение препарата, и приступить к поддерживающей терапии, а в случае необходимости - специфической терапии (например пероральному применению ванкомицина). Средства, замедляющие моторику кишечника, противопоказаны в данной клинической ситуации.
Пациенты со склонностью к судорогам
Препарат противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и другие хинолоны, левофлоксацин следует применять с крайней осторожностью склонным к судорогам пациентам, таким как больные с поражениями ЦНС, в случае одновременного леченя фенбуфеном и подобными ему НПВП или препаратами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). При возникновении судорг терапию левофлоксацином необходимо прекратить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
У пациентов с латентностью или имеющимися дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы наблюдается склонность к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, и поэтому им следует с осторожностью применять левофлоксацин.
Пациенты с почечной недостаточностью
Поскольку левофлоксацин выводится преимущественно почками, необходима коррекция дозы у пациентов с нарущением функции почек (почечной недостаточностью), (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности)
Иногда левофлоксацин может вызывать серьезные, потенциально летальные реакции повышенной чувствительности (например ангионевротический отек вплоть до анафилактического шока) после применения начальной дозы (см. раздел «Побочные реакции»). В этом случае пациентам следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу.
Гипогликемия
При применении хинолонов, особенно у пациентов с сахарным диабетом, одновременно принимающих пероральные гипогликемические средства (например, глибенкламид) или инсулин, сообщалось о случаях гипогликемиии. У больных сахарным диабетом необходимо контролировать уровень глюкозы в крови. (см. раздел «Побочные реакции»).
Профилактика фотосенсибилизации
Хотя фотосенсибилизация возникает крайне редко при приеме левофлоксацина, для предупреждения ее развития пациентам не рекомендуется находиться под воздействием прямого солнечного света или искусственного УФ-излучения (например, лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярия).
Пациенты, принимавшие антагонисты витамина К
Из-за возможного повышения показателей анализов коагуляции (протромбинового времени (ПТВ) / международного нормализованного отношения (МНО) и/или возможного кровотечения у пациентов, принимавших левофлоксацин в сочетании с антагонистом витамина К (например варфарином), следует осуществлять контроль за показателями коагуляционных тестов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий »).
Психотические реакции
Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. В редких случаях такие реакции прогрессировали вплоть до возникновения суицидальных мыслей и самодеструктивного поведения, иногда даже после приема одной дозы левофлоксацина (см. раздел «Побочные реакции»). В случае, если у пациента возникают указанные реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или пациентам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала Q-T
Следует с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала Q-T, такими как:
- врожденный синдром удлинения интервала Q-T;
- при одновременном применение лекарственных средств, способных удлинять интервал Q-T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды);
- не скорригированный водно-электролитный баланс (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- пожилой возраст;
- заболевания сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) (см. разделы «Способ применения и дозы» ( «Пациенты пожилого возраста»), «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий", "Побочные реакции», «Передозировка» ).
Периферическая нейропатия
Сообщалось о сенсорной или моторносенсорной периферической нейропатии, которая быстро возникает у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у пациента наблюдаются симптомы нейропатии, с целью предупреждения развития необратимого состояния.
Опиаты
У пациентов, принимающих левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. И возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты с помощью специфических методов.
Гепатобилиарные нарушения
При приеме левофлоксацина сообщалось о случаях некротического гепатита, вплоть до развития жизнеугрожающей печеночной недостаточности, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. раздел «Побочные реакции»). Пациентам следует прекратить лечение и обратиться к врачу при возникновении указанных признаков и симптомов заболевания печени, таких как анорексия, желтуха, темный цвет мочи, зуд или боль в области живота.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
Пациентам, которые управляют транспортными средствами, работают с машинами и механизмами, следует учесть возможные нежелательные реакции со стороны нервной системы (головокружение, сонливость, спутанность сознания, нарушения зрения и слуха, двигательные нарушения, в т. ч. во время ходьбы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Влияние других лекарственных средств на препарат
Соли железа, антациды, содержащие магний и алюминий
Всасывания левофлоксацина значительно снижается при одновременном применении солей железа и антацидов, содержащие магний или алюминий. Препарат следует принимать не менее чем за 2ч до или через 2ч после приема препаратов, содержащих двухвалентные или трехвалентные катионы, такие как соли железа или антациды, содержащие магний или алюминий (см. раздел «Способ применения и дозы»). Не выявлено взаимодействия с карбонатом кальция.
Сукральфат
Биодоступность левофлоксацина значительно снижается при одновременном применении с сукральфатом. Если пациенту необходимо получать как сукральфат, так и левофлоксацин, лучше принимать сукральфат через 2ч после приема левофлоксацина (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Теофиллин, фенбуфен или подобные НПВП
Не выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином, НПВП и другими лекарственными средствами, снижающими судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин
Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина.
Почечный клиренс левофлоксацина снижается в присутствии циметидина на 24% и пробенецида на 34%. Это объясняется тем, что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Следует с осторожностью назначать левофлоксацин одновременно с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно пациентам с почечной недостаточностью.
Другие лекарственные средства
Известно, что на фармакокинетику левофлоксацина не оказало какого-либо клинически значимого влияния применение левофлоксацина в сочетании с карбонатом кальция, дигоксином, глибенкламидом, ранитидином.
Влияние препарата на другие лекарственные средства
Циклоспорин
Период полувыведения циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном применении с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К
При одновременном применении с антагонистами витамина К (например варфарин) могут повышаться показатели коагуляционных тестов и/или риска кровотечения, иногда значительного. Несмотря на это, у пациентов, получающих параллельно антагонисты витамина К, необходимо контролировать показатели коагуляции (см. раздел «Особенности применения»).
Лекарственные средства, удлиняющие интервал Q-Т
Левофлоксацин, подобно другим фторхинолонам, следует принимать с осторожностью пациентам, принимающим лекарственные средства, известные своей способностью удлинять интервал Q-Т (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты и макролиды) (см. раздел «Особенности применения» ( «Удлинение интервала Q-Т»)).
Другие формы взаимодействия
Влияние приема пищи
Клинически значимого взаимодействия с пищевыми продуктами не наблюдалось. Следовательно, таблетки левофлоксацина, можно принимать независимо от приема пищи.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Левофлоксацин - синтетический антибактериальный препарат из группы фторхинолонов, S-энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина. Будучи антибактериальным препаратом из группы фторхинолонов, левофлоксацин действует на комплекс ДНК-ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения максимальной концентрации в сыворотке крови (С max) или площади под кривой «концентрация-время» (АUC) и минимальной ингибирующей (угнетающей) концентрации (МИК (МУК)).
Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами.
Как правило не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств, что объясняется механизмом действия.
Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) граничные значения МИК для левофлоксацина, которые отделяют чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представленных в таблице 3 тестирования МИК (мг/л).
Таблица 3
Клинические предельные значения МИК левофлоксацина (20.06.2006)
|Возбудитель
|Чувствительный
|Резистентный
|Enterobacteriacae
|≤1 мг/л
|2 мг/л
|Pseudomonas spp.
|≤1 мг/л
|2 мг/л
|Acinetobacter spp.
|≤1 мг/л
|2 мг/л
|Staphylococcus spp.
|≤1 мг/л
|2 мг/л
|S. pneumoniae 1
|≤2 мг/л
|2 мг/л
|Streptococcus A, B, C, G
|≤1 мг/л
|2 мг/л
|H. influenzae,
M. catarrhalis 2
|≤1 мг/л
|1 мг/л
|Предельные значения, не связанные с видами 3
|≤1 мг/л
|2 мг/л
1 Предельное значение МИК между чувствительными и промежуточно чувствительными штаммами было увеличено с 1 до 2 с целью сдерживания роста диких штаммов этого микроорганизма, что демонстрирует вариабельность указанного параметра. Предельные значения касаются терапии высоких доз.
2 Штаммы со значениями МИК выше порогового значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами, являются очень редкими или об их наличии не сообщалось. Тесты идентификации и чувствительность к антибиотикам для любого такого изолята необходимо повторить и, если результат будет подтвержден, изолят необходимо направить в референтную лабораторию.
3 Предельные значения МИК, не связанные с видами, были определены преимущественно по данным фармакокинетики / фармакодинамики и независимы от распределения МИК определенных видов. Предельные значения МИК используются только для видов, которым не было определено конкретное для вида предельное значение, и не используются для видов, где не рекомендуется тестирование на чувствительность или для которых существует недостаточно доказательств сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
Рекомендуемые CLSI (Институт клинических и лабораторных стандартов, ранее - NCCLS) предельные значения МИК левофлоксацина для определяния чувствительных, промежуточно чувствительных и резистентных микроорганизмов, представлены в таблице 4 для тестирования МИК (мкг/мл) или диско-диффузного метода ( диаметр зоны [мм] с использованием диска с левофлоксацином 5 мкг).
Таблица 4
Рекомендуемые CLSI предельные значения МИК и диско-диффузного метода левофлоксацина (М100-S17, 2007)
|Возбудитель
|Чувствительный
|Резистентный
|Enterobacteriacae
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|Не Enterobacteriacae
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|Acinetobacter spp.
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|Stenotrophomonas maltophilia
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|Staphylococcus spp.
|≤1 мкг/мл
≥19 мм
|≥4 мкг/мл
≤15 мм
|Enterococcus spp.
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|H. influenzae
M.catarrhalis 1
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|Streptococcus pneumoniae
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|Бета-гемолитический Streptococcus
|≤2 мкг/мл
≥17 мм
|≥8 мкг/мл
≤13 мм
|1 Отсутствие или редкое распространение резистентных штаммов предварительно исключает определение любых категорий результатов, отличных от «чувствительные». Для штаммов, которые дают результаты, свидетельствующие о «нечувствительной» категории, идентификация организмов и результаты тестов на противомикробную чувствительность должны быть подтверждены референтной лабораторией с использованием эталонного метода разведений CLSI.
Антибактериальный спектр
Распространенность резистентности для выбранных видов может варьировать географически и по времени. Желательно получить местную информацию о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, если местная распространенность резистентности является таковой, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций сомнительна.
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus * метициллинчувствительный, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, группа С и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae *, Streptococcus pyogenes *.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Burkholderia cepacia **, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae *, Haemophilus parainfluenzae *, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae *, Moraxella catarrhalis * Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri.
Анаэробные бактерии
Peptostreptococcus
Другие
Chlamydophila pneumoniae *, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila * , Mycoplasma pneumoniae *, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis *, Staphylococcus aureus метициллинрезистентный, Staphylococcus coagulase spp.
Аэробные грамотрицательные бактерии
Acinetobacter baumannii * , Citrobacter freundii *, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae *, Escherichia coli *, Morganella morganii * , Proteus mirabilis *, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa *, Serratia marcescens *
Анаэробные бактерии
Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus **, Bacteroides thetaiotamicron **, Bacteroides vulgatus **, Clostridium difficile **
* Клиническая эффективность продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.
** Естественная промежуточная чувствительность.
Другие данные
Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут потребовать комбинированной терапии.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Левофлоксацин при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается, при этом пиковые концентрации в плазме крови достигаются в течение 1ч. Биодоступность составляет около 100%.
Еда почти не влияет на всасывание левофлоксацина.
Распределение
Примерно 30-40% левофлоксацина связывается с протеином плазмы крови. Кумуляционный эффект при многократном введении левофлоксацина в дозе 500 мг 1 раз в сутки практически отсутствует. Существует незначительный, но предполагаемый кумуляционный эффект после применения доз по 500 мг 2 раза в сутки. Стабильное состояние достигается в течение 3 дней.
Проникновение в ткани и жидкости организма
Проникновение в слизистую оболочку бронхов, бронхиальный секрет тканей легких (БСТЛ)
Максимальная концентрация левофлоксацина в слизистой оболочке бронхов и бронхиальном секрете легких после применения 500 мг перорально составляет 8,3 мкг/г и 10,8 мкг/мл соответственно. Эти показатели достигаются в течение 1ч после приема препарата.
Проникновение в ткани легких
Максимальная концентрация левофлоксацина в тканях легких после применения 500 мг перорально составляет примерно 11,3 мкг / г и достигается через 4-6 ч после применения препарата. Концентрация в легких превышает таковую в плазме крови.
Проникновение в содержимое пустул
Максимальная концентрация левофлоксацина 4-6,7 мкг/мл в содержимом пустул достигается через 2-4 ч после применения препарата в течение 3 дней применения в дозе 500 мг 1 или 2 раза в сутки соответственно.
Проникновение в цереброспинальную (спинномозговую) жидкость
Левофлоксацин плохо проникает в СМЖ.
Проникновение в ткани предстательной железы
После применения 500 мг левофлоксацина 1 раз в сутки в течение 3 дней средние концентрации в ткани предстательной железы достигают 8,7 мкг/г, 8,2 мкг/г и 2,0 мкг/г соответственно через 2ч, 6ч и 24 ч; средний коэффициент концентраций в предстательной железе / плазме крови составляет 1,84.
Концентрация в моче
Средняя концентрация в моче через 8-12 ч после однократного приема внутрь дозы 150 мг, 300 мг или 500 мг левофлоксацина составляет 44 мг/л, 91 мг/л и 200 мг/л соответственно.
Биотрансформация
Левофлоксацин метаболизируется незначительно, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, который выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и его хиральная структура не претерпевает инверсии.
Выведение
После перорального и в/в введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (период полувыведения составляет 6-8 ч). Выводится обычно почками (85% введенной дозы).
Нет существенной разницы относительно фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения, что свидетельствует о том, что эти пути введения (пероральный и в/в) являются взаимозаменяемыми.
Линейность
Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне 50-600 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью
На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а период полувыведения увеличивается, как видно из таблицы 5.
Таблица 5
|КК (мл/мин)
|<20
|20-40
|50-80
|Почечный клиренс (мл/мин)
|13
|26
|57
|Период полувыведения (ч)
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста
Нет значительных отличий в фармакокинетики левофлоксацина у молодых пациентов и пациентов пожилого возраста, кроме отличий, связанных с клиренсом креатинина.
Гендерные отличия
Отдельный анализ относительно пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные отличия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти гендерные отличия являются клинически значимыми.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 ° С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Ауробиндо Фарма Лимитед.