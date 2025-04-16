Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
375,20
Экономия при брони: -52,37 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
383,15
Экономия при брони: -79,39 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
383,18
Экономия при брони: -26,07 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
383,58
Экономия при брони: -65,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн