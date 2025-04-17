Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
369,90
Экономия при брони: -46,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
379,35
Экономия при брони: -55,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
376,83
Экономия при брони: -52,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
374,83
Экономия при брони: -71,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
364,00
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -40,50 грн