Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
377,45
Экономия при брони: -57,45 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
380,28
Экономия при брони: -56,21 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
369,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
377,78
Экономия при брони: -12,63 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -49,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
376,18
Экономия при брони: -56,03 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
380,57
Экономия при брони: -60,98 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн