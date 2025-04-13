Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
387,25
Экономия при брони: -62,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -36,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
364,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Первая аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
369,90
Экономия при брони: -33,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
386,38
Экономия при брони: -57,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
381,13
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations