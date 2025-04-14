Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
377,85
Экономия при брони: -14,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
374,59
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
380,38
Экономия при брони: -55,89 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
367,81
Экономия при брони: -43,32 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -41,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
373,37
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
369,25
Экономия при брони: -44,76 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -32,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
381,84
Экономия при брони: -19,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
390,95
Экономия при брони: -19,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
375,76
Экономия при брони: -13,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
366,26
Экономия при брони: -41,65 грн