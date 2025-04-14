Киев
Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)

Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 185 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
351,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
305,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
348,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
377,85
Экономия при брони: -14,99 грн
362,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
374,59
Экономия при брони: -11,86 грн
362,73 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
380,38
Экономия при брони: -55,89 грн
324,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
305,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
367,81
Экономия при брони: -43,32 грн
324,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
372,90
Экономия при брони: -41,80 грн
331,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
334,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
305,28 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
373,37
Экономия при брони: -11,19 грн
362,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
369,25
Экономия при брони: -44,76 грн
324,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,80
Экономия при брони: -32,70 грн
331,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
381,84
Экономия при брони: -19,49 грн
362,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
390,95
Экономия при брони: -19,91 грн
371,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
375,76
Экономия при брони: -13,30 грн
362,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
305,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
351,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
366,26
Экономия при брони: -41,65 грн
324,61 грн
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