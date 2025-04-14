Абифлокс® таблетки (Abiflox® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
400,13
Экономия при брони: -25,20 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
387,68
Экономия при брони: -26,58 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
400,24
Экономия при брони: -25,31 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
369,90
Экономия при брони: -47,10 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
359,60
Экономия при брони: -36,80 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
386,96
Экономия при брони: -16,31 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
389,79
Экономия при брони: -71,03 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
359,60
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
395,55
Экономия при брони: -20,62 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
377,23
Экономия при брони: -59,24 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations
363,90 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Abryl Formulations