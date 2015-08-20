Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625) (172981) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксил-К 625 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амоксициллин — полусинтетический антибиотик с широким спектром антибактериальной активности относительно многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Амоксициллин чувствителен к β-лактамазе и распадается под ее влиянием, поэтому спектр активности амоксициллина не включает микроорганизмы, которые синтезируют этот фермент. Клавулановая кислота имеет β-лактамную структуру, подобную пенициллинам, и инактивирует β-лактамазные ферменты, наличие которых характерно для микроорганизмов, резистентных к пенициллинам и цефалоспоринам. В частности, клавулановая кислота проявляет выраженную активность относительно важных с клинической точки зрения плазмидных β-лактамаз, которые часто обусловливают возникновение перекрестной резистентности к антибиотикам. Клавулановая кислота в составе Амоксила-К 625 защищает амоксициллин от распада под действием ферментов β-лактамаз и расширяет спектр антибактериального действия амоксициллина, включая в него много микроорганизмов, резистентных к амоксициллину и другим пенициллинам и цефалоспоринам.
Микроорганизмы, приведенные ниже, разделены на группы соответственно их чувствительности к амоксициллину/клавулановой кислоте in vitro.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Bacillus anthracis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroids, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, другие β-гемолитические виды Streptococcus, Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные штаммы), Staphylococcus saprophyticus (метициллинчувствительные штаммы), коагулазоотрицательные стафилококки (метициллинчувствительные штаммы).
Грамотрицательные аэробы: Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Vibrio cholera.
Другие: Borrelia burgdorferi, Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum.
Грамположительные анаэробы: виды Clostridium, Peptococcus niger, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, виды Peptostreptococcus .
Грамотрицательные анаэробы: виды Bacteroides (включая Bacteroides fragilis), виды Capnocytophaga, Eikenella corrodens, виды Fusobacterium, Fusobacterium nucleatum, виды Porphyromonas, виды Prevotella.
Штаммы с возможной приобретенной резистентностью
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klesiella pneumonia, виды Klebsiella, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, виды Proteus, виды Salmonella, виды Shigella.
Грамположительные аэробы: виды Corynebacterium, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumonia, виды Streptococcus viridans.
Нечувствительные микроорганизмы
Грамотрицательные аэробы: виды Acinetobacter, Citrobacter freundii, виды Enterobacter, Hafnia alvei, Legionella pneumophila, Morganella morganii, виды Providencia, виды Pseudomonas, виды Serratia, Stenotrophomas maltophilia, Yesinia enterolitica.
Другие: Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci, виды Chlamydia, Coxiella burnetti, виды Mycoplasma.
Фармакокинетика. Абсорбция. Оба компонента Амоксила-К 625 (амоксициллин и клавулановая кислота) полностью растворимы в водных р-рах при физиологических значениях pH. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном применении. Cmax в плазме крови достигается через 1 ч после перорального применения. Абсорбция Амоксила-К 625 улучшается при его применении в начале приема пищи.
Концентрация препарата в плазме крови, достигаемая при приеме комбинированного лекарственного средства амоксициллина и клавулановой кислоты, подобна таковой при пероральном приеме эквивалентных доз амоксициллина.
Одновременное применение пробенецида тормозит экскрецию амоксициллина, но не влияет на почечную экскрецию клавулановой кислоты.
Распределение. При приеме внутрь терапевтические концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты наблюдаются в тканях и интерстициальной жидкости. Терапевтические концентрации обоих веществ достигаются в желчном пузыре, тканях брюшной полости, коже, жировой и мышечной тканях, а также в синовиальной и перитонеальной жидкостях, желчи и гное. Амоксициллин и клавулановая кислота слабо связываются с белками; в исследованиях установлено, что показатели связывания с белками составляют 25% для клавулановой кислоты и 18% — для амоксициллина от общих концентраций их в плазме крови. При исследованиях на животных не выявлено кумуляции этих компонентов в любом органе.
Амоксициллин, как и другие пенициллины, может проявляться в грудном молоке. Следовое количество клавулановой кислоты также может быть выявлено в грудном молоке. Исследования репродуктивной функции на животных показали, что и амоксициллин, и клавулановая кислота могут проникать через плацентарный барьер. Однако не выявлено каких-либо данных о нарушении фертильной функции или вредном влиянии на плод.
Выведение. Основным путем выведения амоксициллина, как и других пенициллинов, является почечная экскреция, тогда как выведение клавулановой кислоты осуществляется и почками, и с помощью внепочечных механизмов. Примерно 60–70% амоксициллина и 40–65% клавулановой кислоты выводится с мочой в неизмененном виде в течение первых 6 ч.
Показания Амоксил-К 625
лечение бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к препарату Амоксил-К 625 микроорганизмами, таких как острый бактериальный синусит; острый средний отит; подтвержденное обострение хронического бронхита; негоспитальная пневмония; циститы; пиелонефриты; инфекции кожи и мягких тканей, в том числе целлюлит, вследствие укусов животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом; инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит.
Применение Амоксил-К 625
препарат следует применять согласно официальным рекомендациям по антибиотикотерапии и данным местной чувствительности к антибиотику. Чувствительность к амоксициллину/клавулановой кислоте отличается в разных регионах и может изменяться со временем. При необходимости следует обратиться к данным по местной чувствительности и, если нужно, провести микробиологическое определение и тест на чувствительность.
Доза зависит от ожидаемых патогенов и их чувствительности к антибактериальным препаратам, тяжести заболевания и локализации инфекции, возраста, массы тела и функции почек больного.
Суточная доза для взрослых и детей с массой тела ≥40 кг составляет 1500 мг амоксициллина/375 мг клавулановой кислоты.
Максимальная суточная доза для детей в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг может достигать в случае необходимости 2400 мг амоксициллина/600 мг клавулановой кислоты.
Если для лечения необходимо назначать высокие дозы амоксициллина, следует применять другие формы препарата, чтобы избежать лишних высоких доз клавулановой кислоты.
Продолжительность лечения определяют по клиническому ответу пациента на лечение. Некоторые инфекции (например остеомиелит) требуют длительного лечения.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг. 1 таблетка препарата Амоксил-К 625 (500 мг/125 мг) 3 раза в сутки.
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг. Доза от 20 мг/5 мг/кг массы тела в сутки до 60 мг/15 мг/кг массы тела в сутки, разделенная на 3 приема.
Поскольку таблетку нельзя делить, у детей, масса тела которых <25 кг, препарат применяют в другой лекарственной форме.
Больные пожилого возраста. Коррекции дозы для пациентов пожилого возраста не требуется. При необходимости дозу корректируют в зависимости от функции почек.
Дозирование при нарушении функции почек. Доза основана на расчете максимального уровня амоксициллина. Нет необходимости изменять дозу у пациента при клиренсе креатинина >30 мл/мин.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг
|Клиренс креатинина 10–30 мл/мин
|500 мг/125 мг 2 раза в сутки
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|500 мг/125 мг 1 раз в сутки
|Гемодиализ
|500 мг/125 мг каждые 24 ч плюс 500 мг/125 мг во время диализа и повторно в конце диализа (поскольку концентрация амоксициллина и клавулановой кислоты в плазме крови снижается)
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг. Поскольку таблетку нельзя делить, детям в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг, клиренсом креатинина <30 мл/мин или детям, находящимся на гемодиализе, Амоксил-К 625 не назначают.
Дозирование при нарушении функции печени. Применять с осторожностью; необходимо регулярно контролировать функцию печени.
Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая. Если необходимо, таблетку можно разломать пополам и проглотить половинки, не разжевывая.
Для оптимальной абсорбции и уменьшения выраженности возможных побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта препарат следует принимать в начале приема пищи.
Продолжительность лечения определяют индивидуально. Лечение не следует продолжать более 14 дней без оценки состояния больного.
Лечение можно начать парентерально, а затем продолжить перорально.
Дети. Амоксил-К 625 применяют у детей в возрасте от 6 лет с массой тела не менее 25 кг.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, любым антибактерильным средствам группы пенициллинов.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в том числе анафилаксии), связанных с применением других бета-лактамных средств (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Наличие в анамнезе желтухи или дисфункции печени, связанных с применением амоксициллина/клавулановой кислоты.
Побочные эффекты
классифицированы по органам и системам и частоте возникновения. По частоте возникновения определяют следующие категории: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; неизвестно — чрезмерное размножение организмов, нечувствительных к препарату.
Кровеносная и лимфатическая системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; очень редко — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия; увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса.
Иммунная система: очень редко — ангионевротический отек, анафилаксия, сывороточной синдром, аллергический васкулит.
Нервная система: нечасто — головокружение, головная боль; очень редко — обратимая гиперактивность и судороги. Судороги могут возникать у пациентов с нарушением функции почек или у получающих высокие дозы препарата. Неизвестно — асептический менингит.
ЖКТ. Взрослые. Очень часто — диарея; часто — тошнота, рвота.
Дети. Часто — диарея, тошнота, рвота.
Тошнота чаще ассоциируется с высокими дозами препарата. Выраженность вышеупомянутых симптомов со стороны ЖКТ можно уменьшить, если принимать препарат в начале приема пищи.
Нечасто — нарушение пищеварения. Очень редко — антибиотикоассоциированный колит (включая псевдомембранозный и геморрагический колит), черный волосатый язык.
Гепатобилиарные реакции: нечасто — умеренное повышение уровня АсАТ и/или АлАТ — отмечалось у больных, которые лечились антибиотиками группы β-лактамов, однако клиническое значение этого не установлено. Очень редко — гепатит и холестатическая желтуха. Эти явления возникали при применении других пенициллинов и цефалоспоринов. Гепатиты возникали главным образом у мужчин и больных пожилого возраста, и их развитие может быть связано с длительным лечением. У детей такие явления возникали очень редко. Симптомы заболевания появляются во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях могут возникать через несколько недель после окончания терапии. Эти явления обычно носят обратимый характер. Нарушения функции печени могут быть тяжелыми и очень редко могут заканчиваться летально. Почти всегда это случается у пациентов с тяжелым основным заболеванием или у пациентов, одновременно получающих препараты, негативно влияющие на печень.
Кожа и подкожные ткани: нечасто — кожная сыпь, зуд и крапивница; редко — полиморфная эритема; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
В случае появления аллергического дерматита лечение следует прекратить.
Почки и мочевыделительная система: очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Особые указания
перед началом терапии Амоксилом-К 625 необходимо исключить наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим β-лактамным препаратам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФКЕТЫ).
Сообщалось о серьезных и в отдельных случаях летальных реакциях повышенной чувствительности (анафилактические реакции) у пациентов, получавших лечение пенициллином. Такие реакции вероятнее встречаются у больных с повышенной чувствительностью к пенициллину в анамнезе и пациентов с атопическими заболеваниями. При появлении аллергической реакции следует прекратить применение амоксициллина/клавулановой кислоты и начать соответствующую альтернативную терапию.
В случае, если доказано, что инфекция вызвана микроорганизмом(-ами), чувствительным(-ыми) к амоксициллину, следует рассмотреть переход с амоксициллина/клавулановой кислоты на амоксициллин в соответствии с общепринятыми стандартами.
Амоксил-К 625 не подходит для применения при наличии высокого риска, что возможные возбудители заболевания имеют сниженную чувствительность или резистентность к β-лактамным препаратам, не опосредованную β-лактамазами, чувствительными к ингибированию клавулановой кислотой. Не следует применять эту лекарственную форму для лечения заболеваний, вызванных резистентным к пенициллину S. pneumoniae.
У пациентов с нарушением функции почек и пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Следует избегать применения амоксициллина/клавулановой кислоты при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку в этом случае с применением амоксициллина было связано возникновение кореподобной сыпи.
Одновременный прием аллопуринола во время лечения амоксициллином повышает вероятность возникновения аллергических реакций со стороны кожи.
Длительное применение в отдельных случаях может привести к чрезмерному размножению организмов, нечувствительных к препарату.
Возникновение в начале лечения лихорадочной генерализованной эритемы, связанной с возникновением пустул, может быть симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Такая реакция требует отмены препарата и является противопоказанием к дальнейшему применению амоксициллина.
Следует с осторожностью применять амоксициллин/клавулановую кислоту пациентам с нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось об осложнениях со стороны печени преимущественно у мужчин и пациентов пожилого возраста, которые могут быть связаны с длительным лечением. О таких осложнениях у детей сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы, как правило, возникают во время или вскоре после лечения, однако в отдельных случаях могут появиться только через несколько недель после окончания лечения. Такие явления, как правило, обратимы. Осложнения со стороны печени могут быть тяжелыми, в исключительно редких случаях сообщалось о смерти.
Такие явления почти всегда отмечались у пациентов с тяжелым основным заболеванием или тех, кто одновременно принимал препараты с известным потенциальным влиянием, которое может привести к осложнениям со стороны печени (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщалось об антибиотикоассоциированном колите, степень тяжести которого может варьировать от легкой до опасной для жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому важно учитывать этот диагноз пациентам с имеющейся диареей во время или после приема любых лекарственных средств.
При появлении антибиотикоассоциированного колита следует немедленно прекратить применение Амоксила-К 625, обратиться за медицинской помощью и начать соответствующее лечение. Применение антиперистальтических препаратов в таком случае противопоказано.
При длительной терапии рекомендуется периодическая оценка функции систем органов, в том числе функции почек, печени и органов кроветворения.
У пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту, в редких случаях сообщалось о повышении протромбинового индекса. При одновременном назначении антикоагулянтов следует осуществлять соответствующий контроль.
Для поддержки желаемого уровня антикоагуляции может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Пациентам с нарушением функции почек следует корректировать дозу в зависимости от степени нарушения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов со сниженным диурезом очень редко наблюдалась кристаллурия, преимущественно при парентеральной терапии.
Во время приема амоксициллина в высоких дозах следует поддерживать достаточное потребление жидкости и диурез с целью снижения вероятности кристаллурии, связанной с амоксициллином. У пациентов с катетеризацией мочевого пузыря следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Во время лечения амоксициллином следует применять ферментативные методы определения глюкооксидазы при проведении исследования на наличие глюкозы в моче, поскольку при использовании неферментативных методов существует вероятность получения ложноположительных результатов.
Сообщалось о положительных результатах ферментного иммуноанализа с использованием Platеlia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories у пациентов, принимавших амоксициллин/клавулановую кислоту и у которых впоследствии было признано отсутствие инфекции Aspergillus. Сообщалось о перекрестных реакциях с полисахаридами и полифуранозами non-Aspergillus при проведении иммуноферментного анализа с использованием Рlatelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories.
Поэтому положительные результаты анализов у пациентов, получающих лечение амоксициллином/клавулановой кислотой, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Препарат содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества, поэтому не следует применять у пациентов с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы/галактозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Репродуктивные исследования на животных (мыши и крысы) пероральных и парентеральных форм амоксициллина/клавулановой кислоты (500 мг/125 мг) не выявили никакого тератогенного действия.
В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение амоксициллина/клавулановой кислоты (500 мг/125 мг) может быть связано с повышением риска некротизирующего энтероколита у новорожденных.
Как и при применении других лекарственных средств, следует избегать применения препарата в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда, по мнению врача, такое применение необходимо.
Период кормления грудью. Оба активных компонента препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации относительно влияния клавулановой кислоты на младенца, находящегося на грудном вскармливании).
Соответственно, у младенца, находящегося на грудном вскармливании, возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому кормление грудью следует прекратить.
Амоксил-К 625 в период кормления грудью можно применять только тогда, когда, по мнению врача, польза от применения будет преобладать над риском.
Дети. Амоксил-К 625 применять у детей в возрасте от 6 лет с массой тела не менее 25 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследования способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работать с механизмами не проводились. Однако возможно возникновение нежелательных эффектов (таких как аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем и работать с другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
антикоагулянты для перорального применения. Антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко используются в практике при отсутствии сообщений о взаимодействии. Однако описаны случаи увеличения международного нормализованного отношения у пациентов, принимавших аценокумарол или варфарин и которым был прописан курс лечения амоксициллином. Если необходим одновременный прием препаратов, следует тщательно контролировать протромбиновый индекс или международное нормализованное отношение при добавлении либо прекращении приема амоксициллина.
Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Метотрексат. Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что вызывает потенциальное увеличение токсичности.
Пробенецид. Одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид уменьшает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное его применение с Амоксил-К 625 может привести к повышению уровня препарата в крови в течение длительного времени, однако не влияет на уровень клавулановой кислоты.
Микофенолат мофетила. У больных, которые лечатся микофенолатом мофетила, после начала применения перорального амоксициллина с клавулановой кислотой может снизиться преддозовая концентрация активного метаболита микофеноловой кислоты примерно на 50%. Это изменение преддозового уровня может не полностью соответствовать изменению общей экспозиции микофеноловой кислоты.
Передозировка
может сопровождаться симптомами со стороны пищеварительного тракта и нарушением водно-электролитного баланса. Эти явления лечат симптоматически, уделяя внимание коррекции водно-электролитного баланса. Есть данные о случаях кристаллурии, что иногда может вызывать почечную недостаточность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Амоксил-К 625 может быть удален из кровотока методом гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.