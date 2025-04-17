Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
211,38
Экономия при брони: -6,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
221,71
Экономия при брони: -30,11 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
211,30
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
219,31
Экономия при брони: -11,71 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
215,92
Экономия при брони: -11,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,78
Экономия при брони: -40,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
221,37
Экономия при брони: -26,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум