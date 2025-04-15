Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 23 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,46
Экономия при брони: -22,46 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
220,44
Экономия при брони: -24,11 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
211,36
Экономия при брони: -37,36 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,20
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
217,23
Экономия при брони: -7,26 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
223,07
Экономия при брони: -33,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
215,55
Экономия при брони: -24,94 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
218,07
Экономия при брони: -16,76 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,48
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
219,87
Экономия при брони: -30,22 грн