Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 258 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
212,43
Экономия при брони: -15,04 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 35 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
218,93
Экономия при брони: -24,96 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
214,99
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
111,72
Экономия при брони: -20,89 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,49
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
105,83
Экономия при брони: -14,99 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
216,69
Экономия при брони: -13,74 грн