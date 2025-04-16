Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
219,65
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,20
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
222,67
Экономия при брони: -10,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
219,71
Экономия при брони: -23,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
219,19
Экономия при брони: -15,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
218,80
Экономия при брони: -15,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
217,19
Экономия при брони: -30,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
212,24
Экономия при брони: -18,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
223,47
Экономия при брони: -29,82 грн