Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
112,51
Экономия при брони: -24,12 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,40
Экономия при брони: -4,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -4,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,60
Экономия при брони: -21,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
224,55
Экономия при брони: -48,27 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,20
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум