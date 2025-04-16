Амоксил-К 625 (Amoxil-K 625)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
214,99
Экономия при брони: -27,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
111,81
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,40
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
219,54
Экономия при брони: -29,72 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
111,01
Экономия при брони: -8,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
209,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
213,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
108,47
Экономия при брони: -15,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
217,15
Экономия при брони: -11,44 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
218,04
Экономия при брони: -12,33 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №14
Корпорация Артериум
211,30
Экономия при брони: -2,80 грн