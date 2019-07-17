Альтабор (Altabor) (172719) - инструкция по применению ATC-классификация
Альтабор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующим веществом таблеток альтабора является субстанция сухого экстракта соплодий ольхи серой и ольхи клейкой, которая содержит смесь эллаготанинов моно- и олигомерного происхождения на основе фенолокислот (эллаговой, галловой, дилактон валониевой кислоты). Эти полифенольные соединения обладают выраженными противовирусными свойствами относительно вируса гриппа, везикулярного стоматита и простого герпеса. Механизм противовирусного действия альтабора заключается в индукции синтеза интерферона, угнетении активности нейраминидазы вируса гриппа, а также вирусспецифической тимидинкиназы вируса герпеса, что приводит к прекращению синтеза вирусной ДНК. Дополнительные фармакологические свойства альтабора — это широкий спектр антибактериального действия относительно грамположительных (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis) и грамотрицательных (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella) микроорганизмов. Выраженные антиоксидантные, противовоспалительные, мембраностабилизирующие и анальгезирующие эффекты усиливают фармакотерапевтические свойства препарата при лечении ОРВИ и гриппа, которые очень часто осложняются бактериальной инфекцией и сопровождаются воспалением и болью.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Альтабор
Альтабор применяют для профилактики и лечения гриппа, ОРВИ.
Применение Альтабор
для профилактики Альтабор применять по 2 таблетки 3 раза в сутки. Препарат медленно рассасывать во рту. Продолжительность профилактики составляет 7 дней.
Для лечения Альтабор применять по 2 таблетки 4 раза в сутки. Препарат медленно рассасывать во рту. Продолжительность лечения составляет 7 дней.
Противопоказания
применение Альтабора противопоказано при повышенной чувствительности к компонентам препарата, танинсодержащим лекарственным средствам.
Побочные эффекты
при применении Альтабора возможно возникновение тошноты, саднения мягкого неба и аллергических реакций, включая сыпь, зуд, гиперемию кожи, крапивницу.
Особые указания
препарат нельзя назначать в сочетании с альмагелем, препаратами висмута, железа и другими лекарственными средствами, которые содержат ионы металлов.
Препарат содержит сорбит, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует его применять.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата в период беременности отсутствуют, поэтому Альтабор противопоказан этой категории пациентов. При необходимости применения препарата у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют, поэтому не следует назначать Альтабор детям в возрасте до 14 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данных нет.
Взаимодействия
из-за полифенольной основы таблетки альтабора образуют комплексы с солями металлов (таких как алюминий, висмут, железо), что приводит к потере фармакологической активности препарата.
Передозировка
при повышенной чувствительности к компонентам препарата передозировка может вызвать кожные аллергические реакции.
Лечение. Необходимо прекратить прием препарата. Рекомендуется вызвать рвоту или провести промывание желудка. Показано симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.