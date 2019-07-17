препарат нельзя назначать в сочетании с альмагелем, препаратами висмута, железа и другими лекарственными средствами, которые содержат ионы металлов.

Препарат содержит сорбит, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует его применять.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата в период беременности отсутствуют, поэтому Альтабор противопоказан этой категории пациентов. При необходимости применения препарата у женщин, кормящих грудью, грудное вскармливание следует прекратить.

Дети. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют, поэтому не следует назначать Альтабор детям в возрасте до 14 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данных нет.