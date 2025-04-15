Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,58
Экономия при брони: -9,58 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,86
Экономия при брони: -14,74 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,56
Экономия при брони: -5,61 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,55
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50
Экономия при брони: -17,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,16
Экономия при брони: -11,87 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,51
Экономия при брони: -19,45 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,71
Экономия при брони: -10,13 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
130,67
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,19
Экономия при брони: -12,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,02
Экономия при брони: -18,25 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,00
Экономия при брони: -25,00 грн