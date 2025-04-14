Одесса (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 36 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,46
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,03
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,47
Экономия при брони: -7,94 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,50
Экономия при брони: -5,97 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,47
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,71
Экономия при брони: -6,30 грн