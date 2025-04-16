Киев
Альтабор (Altabor)

Альтабор (Altabor)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,03
Экономия при брони: -5,96 грн
118,07 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50
Экономия при брони: -15,70 грн
122,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,00
Экономия при брони: -6,86 грн
125,14 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,55
Экономия при брони: -10,98 грн
113,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,14
Экономия при брони: -7,14 грн
106,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,48
Экономия при брони: -10,75 грн
114,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,56
Экономия при брони: -10,83 грн
113,73 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,39
Экономия при брони: -10,49 грн
113,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,69
Экономия при брони: -10,15 грн
114,54 грн
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