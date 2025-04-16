Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,03
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
132,00
Экономия при брони: -6,86 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,55
Экономия при брони: -10,98 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,14
Экономия при брони: -7,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,48
Экономия при брони: -10,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,56
Экономия при брони: -10,83 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,39
Экономия при брони: -10,49 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,69
Экономия при брони: -10,15 грн