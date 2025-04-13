Киев
Альтабор (Altabor)

Альтабор (Altabor)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 251 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,92
Экономия при брони: -6,83 грн
115,09 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,25
Экономия при брони: -8,27 грн
127,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
128,86 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,94 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,79
Экономия при брони: -9,32 грн
125,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,46
Экономия при брони: -6,92 грн
116,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
126,21
Экономия при брони: -7,12 грн
119,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,14 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
129,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
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