для приготовления настоя 4 г соплодий заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в закрытой посуде 2–3 ч и процеживают через 2–3 слоя марли. Принимают по ¼ стакана 3–4 раза в сутки до еды.

Для приготовления отвара 10 г измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 мин, процеживают в горячем виде и доводят объем до исходного. Принимают по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в сутки до еды.

Таблетки медленно рассасывают в ротовой полости. Применяют по 2 таблетки 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — 7 дней.