ОЛЬХА СЕРАЯ/КЛЕЙКАЯ(ЧЕРНАЯ)* (ALNUS INCANA/GLUTINOSA*) Действующее вещество
лекарственным сырьем служат соплодия (ольховые шишки) и кора, иногда листья. Кора содержит эфирное масло, тритерпеноиды, стероиды, витамин РР и дубильные вещества (флобафены, производные пирокатехина и пирогаллола). В листьях выявлены альдегиды и тритерпеноиды (глютинол и тарасерол), стероиды, витамин С, флавоноиды, смолистые кислоты (глютиновая и глютиноловая). В соплодиях содержатся тритерпеноиды (диптерокарпол, лупенон), стероиды (ситостерин), фенолкарбоновые кислоты и дубильные вещества (галлотонин и др.), кумарины, флавоноиды, жирное масло, высшие жирные кислоты и высшие алифатические спирты (цериловый и докозанол). Препараты ольхи обладают вяжущим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим и потогонным действием. Отвар и настой из соплодий ольхи способствуют уменьшению выраженности бродильных и гнилостных процессов при хронических заболеваниях пищеварительного тракта, способствуют эпителизации слизистой оболочки.
отвар и настой используют при остром энтерите, колите, как вспомогательное средство в восстановительный период после дизентерии, иногда — в комплексном лечении пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при хронических желудочно-кишечных кровотечениях. Местно отвар назначают при воспалительных процессах кожи, ожогах и для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки. Таблетки применяют для профилактики и лечения гриппа, ОРВИ.
для приготовления настоя 4 г соплодий заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в закрытой посуде 2–3 ч и процеживают через 2–3 слоя марли. Принимают по ¼ стакана 3–4 раза в сутки до еды.
Для приготовления отвара 10 г измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 мин, процеживают в горячем виде и доводят объем до исходного. Принимают по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в сутки до еды.
Таблетки медленно рассасывают в ротовой полости. Применяют по 2 таблетки 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — 7 дней.
повышенная чувствительность.
возможны аллергические реакции.