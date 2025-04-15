Львов (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,42
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
148,90
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
127,03
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,81
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,80
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
124,29
Экономия при брони: -7,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"