Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,30
Экономия при брони: -13,78 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,26
Экономия при брони: -3,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,10
Экономия при брони: -15,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Альтабор таблетки 20 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,86
Экономия при брони: -3,60 грн