фармакодинамика. Трифлузал (INN — triflusalum) снижает биосинтез тромбоксана путем необратимого ингибирования тромбоцитарной ЦОГ; в терапевтической дозе не влияет на биосинтез простациклина, так как на сосудистую ЦОГ влияет в незначительной степени. Основной метаболит трифлузала — 2-гидрокси-4-(трифторметил)бензойная кислота (ГТБ) также является ингибитором (обратимым) тромбоцитарной ЦОГ и благодаря своему длительному Т ½ (34 ч) способствует антитромботическому действию трифлузала. Как трифлузал, так и ГТБ могут повышать концентрацию цАМФ в тромбоцитах путем ингибирования тромбоцитарных ФДЭ. Кроме того, in vitro и ex vivo было продемонстрировано, что трифлузал стимулирует высвобождение оксида азота в нейтрофилах человека, что также способствует антитромботическому действию. В опытах in vivo у здоровых добровольцев после применения трифлузала в дозе 600 мг через 24 ч индуцированная арахидоновой кислотой агрегация тромбоцитов снизилась на 65%. Повторное применение трифлузала (600 мг/сут на протяжении 7 сут) привело к ингибированию агрегации 50–75% тромбоцитов, индуцированной арахидоновой кислотой, АДФ, эпинефрином или коллагеном.

Фармакокинетика. После приема внутрь трифлузал быстро абсорбируется, абсолютная биодоступность составляет 83–100%. Под действием эстераз препарат быстро гидролизуется, превращаясь в основной активный метаболит — ГТБ. В моче определяется вторичный конъюгированный метаболит ГТБ — глицин. Т ½ составляет 0,53±0,12 ч для трифлузала и 34,3±5,3 ч для ГТБ. Выведение происходит в основном почками (почечный клиренс составляет >60% за 48 ч). В моче определяется неметаболизированный трифлузал, ГТБ и метаболит ГТБ — глицин.

После применения трифлузала здоровыми добровольцами в дозе 300 и 900 мг C max трифлузала в плазме крови составляет 3,2±1,9 и 11,6±1,7 мкг/мл соответственно, C max для ГТБ составляет 36,4±6,1 и 92,7±17,1 мкг/мл соответственно. Время, необходимое для достижения C max (t max ), составляет 0,88±0,26 ч для трифлузала и 4,96±1,37 ч для ГТБ при дозе 900 мг. Фармакокинетические параметры ГТБ при длительном применении трифлузала (300 мг 3 раза в сутки или 600 мг 1 раз в сутки на протяжении 13 сут) свидетельствуют о том, что C max ГТБ в плазме крови стабильна и составляет 178±42 и 153±37 мкг/мл соответственно. ГТБ в терапевтической концентрации связывается с альбуминами плазмы крови на 98–99%; на данное соединение существенно не влияют кофеин, теофиллин, глисентид (в Украине не зарегистрирован), эналаприл, циметидин и варфарин. Однако концентрация свободной фракции ГТБ значительно повышается при одновременном применении НПВП (диклофенак, ибупрофен, индометацин, напроксен, пироксикам, салициловая кислота). В высокой концентрации ГТБ замещает НПВП, производные сульфонилмочевины и варфарин в связывающих участках протеинов, так как они проявляют афинность к одним и тем же связывающим участкам белков (могут взаимозамещаться в зависимости от степени их родства с протеином и концентрации замещаемого вещества).

У добровольцев пожилого возраста после применения 300 мг трифлузала 2 раза в сутки равновесная концентрация трифлузала и ГТБ в плазме крови достигается в течение 3–5 сут. Показатели AUC, C max и t max у добровольцев пожилого возраста существенно не отличаются от показателей, зафиксированных у молодых добровольцев; Т ½ в плазме крови составляет 0,92±0,16 ч для трифлузала и 64,4±6,6 ч для ГТБ (выше, чем у молодых добровольцев). Однако данные особенности фармакокинетики у лиц пожилого возраста не имеют клинического значения и нет необходимости корригировать дозу.

У пациентов с ХПН в терминальной стадии, получающих хронический гемодиализ, показатели концентрации ГТБ в плазме крови до и после проведения гемодиализа были идентичными.