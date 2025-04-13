Киев (адрес не указан)
Доступно в 401 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
544,00
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
358,24
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
570,35
Экономия при брони: -39,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
584,20
Экономия при брони: -61,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
533,03
Экономия при брони: -54,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
369,32
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
372,02
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
563,21
Экономия при брони: -60,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн