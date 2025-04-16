Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
576,58
Экономия при брони: -83,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
507,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
592,58
Экономия при брони: -75,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
565,89
Экономия при брони: -58,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
592,96
Экономия при брони: -85,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
557,60
Экономия при брони: -50,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
577,56
Экономия при брони: -22,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
551,10
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
385,11
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
580,84
Экономия при брони: -25,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
507,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
567,51
Экономия при брони: -74,19 грн