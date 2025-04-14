Днепр (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
569,88
Экономия при брони: -74,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
570,31
Экономия при брони: -47,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
550,50
Экономия при брони: -35,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
570,02
Экономия при брони: -70,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
590,43
Экономия при брони: -36,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
565,49
Экономия при брони: -58,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
576,03
Экономия при брони: -46,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
393,75
Экономия при брони: -37,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
554,93
Экономия при брони: -43,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
586,19
Экономия при брони: -54,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
533,08
Экономия при брони: -33,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
583,19
Экономия при брони: -48,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
567,22
Экономия при брони: -26,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
571,06
Экономия при брони: -30,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia