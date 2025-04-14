Одесса (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
561,41
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,71
Экономия при брони: -23,67 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
581,20
Экономия при брони: -48,16 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
569,29
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
581,09
Экономия при брони: -66,31 грн