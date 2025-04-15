Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
566,79
Экономия при брони: -59,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
513,30
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
342,37
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
593,87
Экономия при брони: -55,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
170,93
Экономия при брони: -0,53 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
517,40
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
535,00
Экономия при брони: -23,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
523,60
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
513,30
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
543,50
Экономия при брони: -29,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
517,40
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
522,00
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
552,10
Экономия при брони: -40,40 грн