Киев
Производители на букву “J”
J.Uriach & Cia
2 препарата
2 препарата
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Полное название
Маркетинговая поддержка и продвижение - ООО "Би-фарма"
Адрес
08184, Испания, Палау-солита и Плегаманс,
Телефон
(044) 501-69-79
Электронная почта
[email protected]
Факс
(044) 501-69-79
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Дисгрен
Капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
от
410,71
грн
в 403 аптеках
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Триметабол
Раствор оральный 7,5 г + 5 г флакон 150 мл + порошок 3 г в пакетах №1
J.Uriach & Cia
Нет в наличии
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