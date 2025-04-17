Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
581,98
Экономия при брони: -78,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
585,64
Экономия при брони: -31,27 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
576,15
Экономия при брони: -72,22 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
555,10
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
546,84
Экономия при брони: -73,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
563,80
Экономия при брони: -52,18 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
578,84
Экономия при брони: -62,83 грн