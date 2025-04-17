Киев
Дисгрен (Disgren)

Дисгрен (Disgren)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
441,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
581,98
Экономия при брони: -78,05 грн
503,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
585,64
Экономия при брони: -31,27 грн
554,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
492,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
576,15
Экономия при брони: -72,22 грн
503,93 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
555,10
Экономия при брони: -31,80 грн
523,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
546,84
Экономия при брони: -73,77 грн
473,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
477,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
489,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
563,80
Экономия при брони: -52,18 грн
511,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
556,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
174,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дисгрен капсулы 300 мг блистер №30
J.Uriach & Cia
578,84
Экономия при брони: -62,83 грн
516,01 грн
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