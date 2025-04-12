Трикардин — препарат, который относится к группе лекарственных средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему, растительного происхождения; отпускается без рецепта.

Характеристика действующих веществ

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis). Лекарственное растительное сырье (ЛРС) — корневища с корнями валерианы, используют для получения настойки валерьяны. В них содержится до 100 химических веществ. Борнил изовалерат — главное действующее вещество эфирного масла. Его содержание в ЛРС 0,5–2%. Также в ЛРС содержатся изовалериановая кислота, алкалоиды, гликозиды (валериозиды) и некоторые органические кислоты. В качестве агликона валерозида — валерогенин — тритерпеновый кетон. Валепотриаты (негликозидные иридоидные соединения) после сушки ЛРС превращаются в валериановую кислоту. Причем валепотриаты содержатся только в живых растениях или только что собранных. Валериановая кислота, входящая в состав ЛРС, может находиться в свободном или связанном виде. Это растение обладает широким спектром действием. Алкалоиды, снижая возбудимость ЦНС, устраняют напряжение и снижают раздражительность в стрессовых ситуациях. Эти же вещества оказывают седативное и снотворное действие. Кроме того, активные вещества этого растения замедляют ритм сердца и оказывают коронарорасширяющее действие. Валериана способна потенцировать активность хлорпромазина и уменьшать спазмы гладких мышц. А эфирное масло, входящее в ее состав, способно влиять на уменьшение судорог, которые вызываются индольным алкалоидом бруцином. По своему действию этот алкалоид схож со стрихнином. Кроме того, это растение способно влиять на повышенную возбудимость, возникшую под действием кофеина, и удлиняет период действия снотворных препаратов.

Назначают при нарушениях функций ЦНС в хронической форме, в качестве успокаивающего лекарственного средства; в комплексной терапии эпилепсии; при некоторых невротических тревожно-депрессивных состояниях.

Особенность действия препаратов валерианы — максимальный эффект от их применения наблюдается при длительном и систематическом приеме, так как действие их развивается постепенно. Препараты, в состав которых входит валериана, назначают в составе комплексной терапии, например, сочетанно с хлорпромазином. Такое сочетание позволяет снизить дозу хлорпромазина. Также применяют в составе комплексной терапии при сердечно-сосудистых заболеваниях, сочетанно с седативными препаратами. Иногда назначают как успокаивающее лекарственное средство беременным. У некоторых пациентов с гипертензией в анамнезе возможны нарушения сна, появление кошмарных сновидений (Турова А. и соавт., 1987). Препараты валерианы активно применяются не только в Украине, но и в других странах Европы.

Пустырник. В качестве ЛРС используют траву пустырника. Растения, используемые в качестве ЛРС, — пустырник пятилопастный, или волосистый (Leonuris quinquelobatus), пустырник сердечный/обыкновенный (Leonuris cardiacа) и пустырник сибирский (Leonuris sibiricus).

В состав растения входят флавоноиды, горечи, дубильные вещества, смолы, аскорбиновая кислота, следы эфирного масла. Препараты, содержащие пустырник, схожи по своему действию с препаратами валерианы. Назначаются в качестве успокаивающего лекарственного средств, как снотворные и противосудорожные. Применяют для нормализации артериального давления, в комплексной терапии тахикардии, для снижения уровня глюкозы крови, для укрепления иммунитета, улучшения обмена веществ (углеводов, жиров, белков), нормализации процесса пищеварения. Пустырник способствует снижению уровня молочной и пировиноградной кислоты, холестерина в организме человека (Турова А. и соавт., 1987).

Боярышник. Существует несколько видов этого растения: пятипестичный боярышник (Grataegus pentagyna), боярышник кроваво-красный (Grataegus sanguinea) и боярышник колючий (Grataegus oxyacantha). В качестве ЛРС используют плоды. Действующие вещества, входящие в состав плодов, — флавоноиды, фитостерины и тритерпеновые кислоты (корректируют мозговое и коронарное кровообращение). Плоды этого растения способны одновременно повышать сократимость миокарда и снижать его возбудимость. Обладает гипотензивными, спазмолитическими, кардиопротекторными и антисклеротическими свойствами. Он активно применяется в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. В высоких концентрациях оказывает сосудорасширяющее действие. Галеновые лекарственные формы любого вида этого растения оказывают антиаритмическое действие. Кислоты урсоловая и олеановая способны усиливать кровообращение в сосудах не только сердца, но и головного мозга и снижать АД.

Исследования и история получения препарата Трикардин

Процесс получения препарата начался с исследования, оно было проведено в областном кардиологическом диспансере, который ранее функционировал в г. Тернополь (1992 г.). До его проведения смешивали настойки валерианы, пустырника, боярышника в разных пропорциях. В результате было установлено, что наиболее эффективным является соотношение, в котором в 100 мл раствора содержатся 34 мл настойки валерианы и по 33 мл настоек пустырника и боярышника. Именно в таком соотношении капли под торговым названием Трикардин вызывали максимальный терапевтический эффект. После применения капель у пациентов нормализовалось состояние, связанное с изменением тонуса сосудов; уровень тревоги снижался, уменьшалась выраженность симптоматики у пациентов двух групп — с нейроциркуляторной дистонией и кардиальным синдромом. Было также установлено, что лечение Трикардином способствовало нормализации АД, устранению аритмии.

Фармакологическое действие препарата состоит из действия активных химических соединений растений, входящих в его состав.

Жизнь современного человека насыщена стрессовыми ситуациями, что, конечно, не может не отражаться на его здоровье. И хотя в качестве физических средств устранения стресса существует достаточно много разных способов, в частности, фитнес, полноценный отдых и позитивные эмоции, тем не менее, не у всех людей имеются возможности для осуществления вышеперечисленного. И возникают заболевания, для устранения которых необходимо применение лекарственных средств, например, фитопрепаратов. Один из них — Трикардин. Благодаря своему составу он активно применяется.

Показания



Нейроциркуляторная дистония, вегетоневроз, как успокоительное лекарственное средство при перевозбуждении и бессоннице.

Синдром вегетативной дистонии (СВД) нельзя отнести к самостоятельной патологии, но, тем не менее, в большинстве случаев его применяют для описания синдромов многосистемных вегетативных нарушений, обусловленных психогенными факторами. Все вегетативные нарушения включают разнообразные по этиологии и проявлениям нарушения вегетативных функций, в основе которых лежат расстройства нейрогенной регуляции. Нарушения проявляются множеством клинических симптомов, которые возникают, развиваются и усугубляются при стрессовых ситуациях. Болезнь достаточно распространенная. И хотя это заболевание имеет благоприятный прогноз и доброкачественное течение, тем не менее нарушения вегетативных функций у таких пациентов часто приводят к ухудшению качества жизни. Для пациентов характерными жалобами являются боль в сердце или в животе, диспепсия, скачки АД. Могут наблюдаться учащенное поверхностное дыхание и нарушение сна, ощущение сердцебиения и психоэмоциональные расстройства. Различают два вида этого синдрома — по гипертензивному типу, для которого характерно повышение артериального давления, и по гипотензивному типу, при котором, наоборот, наблюдается периодическое снижение артериального давления.

В качестве причин СВД возможны следующие: наследственность, возрастные перестройки организма. Это могут быть как органические поражения нервной системы, так и различные стрессы; переутомление, перенапряжение и заболевания эндокринной системы. Но чаще всего это психические расстройства и в первую очередь — невротического характера (Щербак И., 2011).

Преимущества Трикардина:

- оказывает мягкое кардиотоническое и седативное действие;

- улучшает кровоснабжение сердечной мышцы и головного мозга;

- лекарственное средство повышает устойчивость сердечно-сосудистой системы к чрезмерным нагрузкам и стрессам (Крупник И., 2009).

В качестве монотерапии назначается при:

- нарушениях сна;

- быстрой психической и физической утомляемости;

- нервной возбудимости.

В составе комплексного лечения при:

- печеночных и почечных коликах, спазмах ЖКТ;

- истерии; мигренях, артериальной гипертензии (Гиляева Э., 2015; Кияница О., 2017).

Взаимодействия

Лекарственное средство способствует усилению действия анальгетиков, анксиолитиков, сердечных гликозидов и лекарственных средств, относящихся к группе снотворных и седативных.

Комбинируют с антигипертензивными препаратами и кардиотониками. Недопустимы комбинации с цизапридом и пропранололом из-за возможности возникновения аритмии, способной угрожать жизни.

Дозы и способ применения

Назначают за 30 мин до еды. Капли разводят в кипяченой воде, непосредственно перед применением. На 30–50 мл воды — 20–30 капель, 2–3 р/сут. Применяют внутрь. Курс лечения определяет врач, обычно 4–5 нед.

Дети

Ввиду отсутствия клинических исследований препарат не назначается детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

Возможны запоры; повышенная сонливость, подавленное настроение, снижение работоспособности; крапивница, зуд; урежение пульса, слабость и головокружение.

Передозировка

Происходит усиление побочного действия препарата; появляются тошнота, сонливость, дискомфорт со стороны ЖКТ, рвота; угнетение деятельности ЦНС и нервное перевозбуждение. При передозировке рекомендуется промыть желудок. Терапия симптоматическая.

Противопоказания

- алкоголизм;

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- патологические состояния печени;

- эпилепсия;

- выраженная гипотензия и брадикардия;

- гиперчувствительность к компонентам препарата.

Особые указания



Не принимать лекарственное средство во время приема пищи. Не применять сочетано с препаратами, содержащими спирт. Во время лечения Трикардином рекомендуется избегать деятельности, требующей особого внимания и четкости мышления, воздержаться от управления транспортными средствами.

Заключение

Трикардин широко применяется в Украине. Однако необходимо помнить, что устойчивый терапевтический эффект от его применения наблюдается при прохождении полного курса терапии.

