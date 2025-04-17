Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,60 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,06
Экономия при брони: -1,26 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,49
Экономия при брони: -1,84 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,70
Экономия при брони: -11,20 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,60 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
74,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
44,18
Экономия при брони: -6,47 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,82
Экономия при брони: -9,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,80
Экономия при брони: -11,30 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,79
Экономия при брони: -6,04 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,27
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,80
Экономия при брони: -11,30 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,03
Экономия при брони: -5,32 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,21
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,60 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,06
Экономия при брони: -9,26 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,45
Экономия при брони: -8,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
44,12
Экономия при брони: -6,41 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,73
Экономия при брони: -9,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,80
Экономия при брони: -11,30 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн