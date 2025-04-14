Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,83
Экономия при брони: -5,07 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,08
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,97
Экономия при брони: -5,46 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,91
Экономия при брони: -8,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -11,90 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,10
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
49,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -16,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,70
Экономия при брони: -10,50 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,77
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"