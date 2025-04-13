Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 909 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,20
Экономия при брони: -12,10 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,30
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,70
Экономия при брони: -10,60 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,60
Экономия при брони: -6,66 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
78,50
Экономия при брони: -14,15 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
52,10
Экономия при брони: -11,16 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
76,80
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,86
Экономия при брони: -1,87 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,41
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
54,80
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,78
Экономия при брони: -6,06 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,26
Экономия при брони: -8,43 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
51,30
Экономия при брони: -13,20 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"