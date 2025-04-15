Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,56
Экономия при брони: -13,33 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -16,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Пульс
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,30
Экономия при брони: -18,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,88
Экономия при брони: -6,91 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,40
Экономия при брони: -9,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,46
Экономия при брони: -11,48 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,43
Экономия при брони: -9,56 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 4 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -16,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -16,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"