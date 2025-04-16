Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,55
Экономия при брони: -9,28 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
65,50
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,72
Экономия при брони: -5,95 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,18
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,75
Экономия при брони: -6,03 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,22
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
44,24
Экономия при брони: -6,52 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
62,98
Экономия при брони: -10,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,30
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
49,39
Экономия при брони: -11,63 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,68
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
47,66
Экономия при брони: -9,93 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
61,22
Экономия при брони: -8,37 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
46,88
Экономия при брони: -9,15 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
66,35
Экономия при брони: -13,50 грн