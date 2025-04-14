Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,45
Экономия при брони: -2,19 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
74,04
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
49,43
Экономия при брони: -1,83 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
66,97
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,05
Экономия при брони: -10,11 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
66,85
Экономия при брони: -11,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
43,00
Экономия при брони: -5,75 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,18
Экономия при брони: -8,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,20 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
68,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"