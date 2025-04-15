Трикардин сердечные капли (Tricardin cardio guttas)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
45,34
Экономия при брони: -1,89 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
66,40
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,19
Экономия при брони: -10,48 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,76
Экономия при брони: -7,81 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,80
Экономия при брони: -11,20 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
65,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
63,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
50,10
Экономия при брони: -12,50 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
70,20
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
42,88
Экономия при брони: -1,56 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,01
Экономия при брони: -2,12 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,80
Экономия при брони: -11,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,40
Экономия при брони: -3,52 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
67,24
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
45,18
Экономия при брони: -7,46 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,11
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
48,38
Экономия при брони: -3,25 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
66,05
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
49,78
Экономия при брони: -4,65 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
66,37
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 25 мл №1
ООО "Тернофарм"
45,82
Экономия при брони: -2,09 грн
Трикардин сердечные капли капли оральные флакон стеклянный 50 мл №1
ООО "Тернофарм"
60,78
Экономия при брони: -7,56 грн