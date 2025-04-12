Нефротект (Nefrotect)
Нефротект инструкция по применению
Состав
L-изолейцин - 5,8 г/1000 мл
L-лейцин - 12,8 г/1000 мл
L-лизина моноацетат - 16,9 г/1000 мл
L-метионин - 2 г/1000 мл
L-фенилаланин - 3,5 г/1000 мл
L-треонин - 8,2 г/1000 мл
L-валин - 8,7 г/1000 мл
L-аргинин - 8,2 г/1000 мл
L-гистидин - 9,8 г/1000 мл
L-аланин - 6,2 г/1000 мл
N-ацетил-L-цистеин - 0,54 г/1000 мл
Глицин - 5,31 г/1000 мл
L-пролин - 3 г/1000 мл
L-серин - 7,6 г/1000 мл
L-тирозин - 0,6 г/1000 мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нефротект является р-ром аминокислот, необходимых для синтеза белков, применяемым для парентерального питания пациентов с почечной недостаточностью. Биодоступность препарата Нефротект при в/в введении составляет 100%. Р-р аминокислот предназначен для пациентов с нарушениями функций почек.
Фармакокинетика. Поскольку тирозин плохо растворяется в воде, но является незаменимой аминокислотой при нарушениях функций почек, в состав препарата Нефротект был включен дипептид глицил-L-тирозин как дополнительный источник L-тирозина. Этот дипептид после применения быстро распадается и его составные компоненты высвобождаются даже у пациентов с почечной недостаточностью (Т½≈5 мин). Высвобожденные аминокислоты усваиваются в организме для синтеза белков.
Показания Нефротект
для парентерального питания пациентов с нарушениями функций почек, при ОПН и ХПН, включая лиц, находящихся на диализе, в том числе во время самой процедуры диализа.
Применение Нефротект
перед применением препарата необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Нефротект предназначен для в/в введения. Дозирование необходимо подбирать индивидуально.
Пациентам с ОПН и ХПН вводят:
- пациентам, которые не находятся на диализе: 0,6–0,8 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки, что соответствует 6–8 мл/кг/сут;
- пациентам, находящимся на диализе: 0,8–1,2 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки, что соответствует 8–12 мл/кг/сут;
- при восполнении потери аминокислот у пациентов, длительное время находящихся на гемодиализе: 0,5–0,8 г аминокислот на 1 кг массы тела за процедуру диализа, что соответствует 5–8 мл/кг массы тела за процедуру диализа.
Максимальная рекомендуемая суточная доза составляет 0,8–1,2 г аминокислот на 1 кг массы тела, что соответствует 8–12 мл/кг массы тела, или 560–840 мл/сут для пациентов с массой тела 70 кг.
Максимальная рекомендуемая скорость введения:
- парентеральное питание — 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час, что соответствует 1 мл/кг/ч;
- при восполнении потери аминокислот во время гемодиализа — 0,2 г аминокислот на 1 кг массы тела в час, что соответствует 2 мл/кг/ч.
Обычно при проведении парентерального питания аминокислоты назначают в комбинации с инфузионными р-рами, которые являются источниками энергии. При проведении полного парентерального питания Нефротект применяют в комбинации с электролитами, р-рами — источниками энергии, витаминами и микроэлементами. Нефротект в комбинации с другими нутриентами можно вводить в центральные или периферические вены.
Нефротект может вводиться через отдельную инфузионную систему или может быть смешан в асептических условиях с другими р-рами.
При применении во время процедуры диализа Нефротект может вводиться без глюкозы или жиров, непосредственно в инъекционный порт прибора для диализа.
Р-ры аминокислот, включая Нефротект, обычно применяют в комбинации с углеводами и липидами. Исключением является применение аминокислотных добавок во время самой процедуры диализа, на протяжении которой может применяться диализат, содержащий глюкозу.
Продолжительность применения зависит от клинического состояния пациента.
Противопоказания
врожденные нарушения аминокислотного обмена; ОПН при невозможности проведения гемофильтрации или диализа; острый шок. Общие противопоказания для инфузионной терапии: отек легких, гипергидратация, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность и гипотоническая дегидратация, острая печеночная недостаточность.
Побочные эффекты
при правильном применении препарата побочные эффекты не выявлены.
Особые указания
препарат следует с осторожностью применять у пациентов с гипонатриемией или повышенной осмолярностью крови. Необходимо контролировать водный баланс, уровень электролитов в сыворотке крови, КОР, уровень мочевины и аммиака в крови при проведении терапии.
Специальных исследований безопасности применения препарата Нефротект в период беременности и кормления грудью не проводили, поэтому применять его можно только по жизненным показаниям. Перед назначением Нефротекта беременным и кормящим грудью необходимо оценить соотношение польза/риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами не исследовалась, поскольку препарат предназначен для применения только в условиях стационара.
В настоящее время клинический опыт применения препарата Нефротект у детей отсутствует, поэтому его не следует применять в педиатрической практике.
Взаимодействия
в настоящее время не установлены. К препарату Нефротект можно добавлять только средства, предназначенные для парентерального питания, такие как электролиты, р-ры — источники энергии, микроэлементы и витамины, для которых совместимость подтверждена документально.
Передозировка
при превышении рекомендуемой дозы или скорости введения препарата Нефротект могут возникать тошнота, озноб, рвота, лихорадка, гипераммониемия, гипераминоацидемия и ацидоз. В таком случае следует немедленно прекратить введение препарата. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать!