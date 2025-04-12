перед применением препарата необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Нефротект предназначен для в/в введения. Дозирование необходимо подбирать индивидуально.

Пациентам с ОПН и ХПН вводят:

пациентам, которые не находятся на диализе: 0,6–0,8 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки, что соответствует 6–8 мл/кг/сут;

пациентам, находящимся на диализе: 0,8–1,2 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки, что соответствует 8–12 мл/кг/сут;

при восполнении потери аминокислот у пациентов, длительное время находящихся на гемодиализе: 0,5–0,8 г аминокислот на 1 кг массы тела за процедуру диализа, что соответствует 5–8 мл/кг массы тела за процедуру диализа.

Максимальная рекомендуемая суточная доза составляет 0,8–1,2 г аминокислот на 1 кг массы тела, что соответствует 8–12 мл/кг массы тела, или 560–840 мл/сут для пациентов с массой тела 70 кг.

Максимальная рекомендуемая скорость введения:

парентеральное питание — 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час, что соответствует 1 мл/кг/ч;

при восполнении потери аминокислот во время гемодиализа — 0,2 г аминокислот на 1 кг массы тела в час, что соответствует 2 мл/кг/ч.

Обычно при проведении парентерального питания аминокислоты назначают в комбинации с инфузионными р-рами, которые являются источниками энергии. При проведении полного парентерального питания Нефротект применяют в комбинации с электролитами, р-рами — источниками энергии, витаминами и микроэлементами. Нефротект в комбинации с другими нутриентами можно вводить в центральные или периферические вены.

Нефротект может вводиться через отдельную инфузионную систему или может быть смешан в асептических условиях с другими р-рами.

При применении во время процедуры диализа Нефротект может вводиться без глюкозы или жиров, непосредственно в инъекционный порт прибора для диализа.

Р-ры аминокислот, включая Нефротект, обычно применяют в комбинации с углеводами и липидами. Исключением является применение аминокислотных добавок во время самой процедуры диализа, на протяжении которой может применяться диализат, содержащий глюкозу.

Продолжительность применения зависит от клинического состояния пациента.