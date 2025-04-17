Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4195,77 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
101.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4616,27
Экономия при брони: -198,47 грн
4417,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
190.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4215,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
196.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4520,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4518,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4440,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
199.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2466,11
Экономия при брони: -123,38 грн
2342,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
203.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2175,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
203.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4750,37
Экономия при брони: -253,96 грн
4496,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
209.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4726,70
Экономия при брони: -253,50 грн
4473,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Б
209.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4726,70
Экономия при брони: -253,50 грн
4473,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 39
210.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4638,48
Экономия при брони: -260,48 грн
4378,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
210.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4473,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 1-Б
211.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4120,97
Экономия при брони: -153,90 грн
3967,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 6
211.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3136,14
Экономия при брони: -4,90 грн
3131,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
211.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4707,60
Экономия при брони: -234,40 грн
4473,20 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Госпитальная, 2
212.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4473,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
212.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4473,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Здолбунов, ул. Парковая, 72
216.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4541,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Ровенская, 2
217.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4595,90
Экономия при брони: -42,40 грн
4553,50 грн