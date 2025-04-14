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Нефротект (Nefrotect)
Нефротект (Nefrotect)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4310,00
Экономия при брони:
-129,00 грн
4181,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
308.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4750,80
Экономия при брони:
-333,00 грн
4417,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
340.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2820,30
Экономия при брони:
-90,30 грн
2730,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
369.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2274,53
Экономия при брони:
-95,48 грн
2179,05
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
370.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4561,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
388.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4808,52
Экономия при брони:
-271,32 грн
4537,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
389.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3346,74
Экономия при брони:
-205,52 грн
3141,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
390.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4829,14
Экономия при брони:
-262,09 грн
4567,05
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
390.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4781,55
Экономия при брони:
-285,14 грн
4496,41
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
391.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3274,95
Экономия при брони:
-129,64 грн
3145,31
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
391.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4770,23
Экономия при брони:
-282,78 грн
4487,45
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
393.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
1885,92
Экономия при брони:
-79,00 грн
1806,92
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
393.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3400,85
Экономия при брони:
-190,67 грн
3210,17
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
393.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4493,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
395.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4887,62
Экономия при брони:
-240,97 грн
4646,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
395.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4610,94
Экономия при брони:
-193,14 грн
4417,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
398.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4635,22
Экономия при брони:
-268,16 грн
4367,06
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
398.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4351,02
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
398.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4517,86
Экономия при брони:
-219,46 грн
4298,40
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
399.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3316,83
Экономия при брони:
-231,34 грн
3085,49
грн
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