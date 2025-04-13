Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4440,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4518,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2507,78
Экономия при брони: -165,05 грн
2342,73 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
3.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4520,32 грн
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
6.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2175,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
8.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4743,59
Экономия при брони: -247,18 грн
4496,41 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Коростень, ул. Грушевского, 46
143.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4215,03 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
273.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4310,00
Экономия при брони: -129,00 грн
4181,00 грн
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
297.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4715,28
Экономия при брони: -297,48 грн
4417,80 грн
Подорожник
Квасилов, ул. Ровенская, 2
301.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4595,90
Экономия при брони: -45,90 грн
4550,00 грн
Бажаемо здоровья
Здолбунов, ул. Парковая, 72
303.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4541,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
362.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3464,99 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Б
362.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
1778,56 грн
Подорожник
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
363.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4446,60 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
363.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2260,08
Экономия при брони: -81,03 грн
2179,05 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 6
364.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3136,14
Экономия при брони: -23,66 грн
3112,48 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
364.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3621,84
Экономия при брони: -64,72 грн
3557,12 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Вольная, 13
365.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4561,00 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
365.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4446,60 грн
Подорожник
Луцк, ул. Кравчука, 44/46
366.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4572,40
Экономия при брони: -43,20 грн
4529,20 грн