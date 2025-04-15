Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Запорожье
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4707,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
32.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2820,30
Экономия при брони: -104,28 грн
2716,02 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4758,36
Экономия при брони: -221,16 грн
4537,20 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4686,20
Экономия при брони: -189,79 грн
4496,41 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4881,47
Экономия при брони: -314,42 грн
4567,05 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4839,53
Экономия при брони: -302,33 грн
4537,20 грн
Аптека
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
66.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3274,95
Экономия при брони: -137,76 грн
3137,19 грн
Не болей
Днепр, просп. Поля Александра, 121
66.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4739,56
Экономия при брони: -252,11 грн
4487,45 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4741,36
Экономия при брони: -253,91 грн
4487,45 грн
Аптека низких цен
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4860,07
Экономия при брони: -213,42 грн
4646,65 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3365,35
Экономия при брони: -155,18 грн
3210,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
70.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
1923,69
Экономия при брони: -116,77 грн
1806,92 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
73.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2308,18
Экономия при брони: -158,97 грн
2149,20 грн
Подорожник
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
74.1 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4481,70 грн
Не болей
Днепр, просп. Слобожанский, 111
74.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3232,80
Экономия при брони: -147,30 грн
3085,49 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
75.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4548,76
Экономия при брони: -181,70 грн
4367,06 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Янтарная, 79
75.5 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4351,00 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Вольная, 13
84.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4561,00 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
85.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2338,48
Экономия при брони: -159,43 грн
2179,05 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
176.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4310,00
Экономия при брони: -129,00 грн
4181,00 грн