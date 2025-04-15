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Нефротект (Nefrotect)
Нефротект (Nefrotect)
Львов
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4465,89
Экономия при брони:
-197,34 грн
4268,55
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4630,08
Экономия при брони:
-172,48 грн
4457,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4447,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Тернополь, ул. Госпитальная, 2
118.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4447,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
118.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4707,60
Экономия при брони:
-260,60 грн
4447,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Тернополь, ул. Клиническая, 6
119.0 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
3136,14
Экономия при брони:
-23,24 грн
3112,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Тернополь, просп. Злуки, 45-Б
120.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4447,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 19 мин
Теребовля, ул. Паращука, 5-А
134.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
893,04
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Луцк, ул. Кравчука, 44/46
139.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4572,40
Экономия при брони:
-45,70 грн
4526,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Здолбунов, ул. Парковая, 72
175.2 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4541,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Квасилов, ул. Ровенская, 2
178.7 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4595,90
Экономия при брони:
-45,90 грн
4550,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
315.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4750,80
Экономия при брони:
-333,00 грн
4417,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Пирогова, 17
327.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4195,77
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Коростень, ул. Грушевского, 46
349.6 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4215,03
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
467.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2502,60
Экономия при брони:
-159,87 грн
2342,73
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4440,90
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4518,90
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
469.3 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4520,32
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
474.8 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
2175,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
476.9 км
Нефротект раствор для инфузий флакон 250 мл №10
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
4815,45
Экономия при брони:
-319,04 грн
4496,41
грн
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